Tesoretto dai controlli anti evasione. Tari, recuperati oltre 140mila euro

Aumento dei servizi al cittadino e tasse congelate sono due grandi obiettivi che il Comune di Montemurlo riesce a raggiungere nel bilancio di previsione 2024 anche grazie al recupero dell’evasione. Il Comune di Montemurlo infatti, grazie al ‘progetto equità’ nato per recuperare le tasse comunali non pagate, riesce a far calare il Fondo crediti dubbia esigibilità (necessari per mantenere gli equilibri di bilancio) da 1,8 milioni a 1,5 milioni di euro con una riduzione di circa 300 mila euro.

Soldi entrati nella casse comunali grazie anche al buon andamento delle riscossioni delle tasse comunali non versate. Il Fondo crediti dubbia esigibilità va impostato obbligatoriamente a salvaguardia del bilancio ed è calcolato su evasione e mancata riscossione. Attraverso il ‘progetto equità’, quindi l’amministrazione di Montemurlo è riuscita a recuperare circa 350mila euro e oltre 22mila metri quadrati di superfici soggette a tariffa Tari che venivano evase. Sono state controllate 95 attività produttive e le posizioni individuali dei titolari e dei dipendenti trovati all’interno dell’attività. A seguito delle verifiche effettuate sono stati riscossi nell’immediato tributi non pagati per una cifra pari complessivamente a 70.852 euro mentre sono state rateizzate somme per 62.912 euro attraverso Sori e sollecitato debiti per euro 234.914 attraverso Alia. Gli evasori totali sono rappresentati da quelle ditte che non sono iscritte alla Tari pur usufruendo del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti. Le utenze regolari controllate sono state 27 (per una incidenza del 24,3%), mentre le utenze iscritte ma con debito sono state 46 (per una incidenza del 41,5%). Gli evasori totali trovati sono stati 38 (per una incidenza del 34,2%).

Nell’ambito dei controlli inoltre la polizia municipale e i tecnici di Sori e Alia non controllano solo l’attività produttiva ma anche la regolarità delle posizioni del titolare e dei dipendenti come persone fisiche (ad esempio, multe non pagate, tributi comunali evasi). "È fondamentale tenere al centro il cittadino e mantenere le misure di vicinanza e inclusione sociale che abbiamo definito in questi anni, perché consentono di avere benessere e qualità della vita - spiega il sindaco Simone Calamai -. A causa dell’inflazione i servizi sono aumentati di costo, ma il Comune di Montemurlo è riuscito comunque a mantenere le tariffe invariate, anzi aumentando il numero e la qualità dei servizi offerti grazie anche al recupero dell’evasione".

