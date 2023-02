Tesoretto da un milione Avanti su strade e scuole

Un tesoretto da un milione e 120mila euro per la messa inn sicurezza dalla strada provinciale 5 e della strada provinciale 2, avanti con la progettazione del nuovo liceo artistico e avanti con la progettazione della seconda tangenziale per collegare Prato, Montemurlo e Quarrata. Simone Calamai, presidente della Provincia, traccia le priorità di mandato. Capitolo importante è quello relativo ai lavori che verranno affidati a seguito dei risultati del ’censimento, ispezioni e indagini dei ponti ed opere d’arte presenti sulle strade provinciali di Prato’. In aggiunta agli interventi da attuare con risorse provinciali, sono ancora disponibili un milione e 123mila euro provenienti dalla legge di Bilancio 2018. I fondi verranno destinati all’asfaltatura dell’intero tratto SP5 e alla messa in sicurezza dell’SP2. Fondi regionali andranno a finanziare due interventi programmati di interesse strategico lungo la 325: la messa in sicurezza definitiva di alcuni tratti di muro di sostegno della strada in località ’Ponte di Colle’ (Cantagallo) e l’intervento di rettifica di un tratto pericoloso in località Usella (Cantagallo), per cui è già pronto il progetto definitivo. Sempre riguardo la 325, Calamai apre all’individuazione di soluzioni alternative di concerto con la Regione e tutti i Comuni interessati. Sempre in tema di infrastrutture...