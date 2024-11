Terzo settore . Tutte le opportunità

Come reperire finanziamenti per enti del terzo settore, come aprire un bed and breakfast, come promuovere un pacchetto turistico: queste alcune delle domande a cui risponderanno alcuni esperti martedì sera, in occasione dell’incontro "Quello che non tutti sanno: opportunità per enti del terzo settore e per operatori turistici della Val di Bisenzio". L’appuntamento è per martedì alle 21, all’ex Meucci di Vernio, per un’iniziativa organizzata dall’associazione per lo Sviluppo Turistico della Val Bisenzio, che chiama a raccolta sia le associazioni di qualsiasi tipo e gli operatori del turismo (strutture ricettive, guide escursionistiche) ma anche chi vorrebbe intraprendere un’attività nell’ambito del turismo ma non sa come fare. L’iniziativa, inserita nel progetto "RiVivi Val Bisenzio".