Terzo polo: attacco all’urbanistica: "Un piano miope, fuori dalla realtà"

Oggi in consiglio comunale inizia il lungo dibattito sulle circa 180 osservazioni al piano strutturale, che dovrebbe portare venerdì alla sua approvazione definitiva. Restano molte le critiche, non solo sull’opportunità di varare a fine legislatura uno strumento cardine per il futuro della città, ma anche nel merito di quanto prevede. A ribadire i pesanti rilievi, già evidenziati nei mesi scorsi, è Italia Viva con un dettagliato documento che porta anche le firme di tutti i partiti del terzo polo, cioè Azione, LibDem, +Europa e Psi. "Il nuovo piano strutturale. Un contrasto tra miopie e visioni, ovvero allucinazioni" è il titolo dell’intervento condiviso. Ecco in sintesi cosa dice. "Il piano individua una strada da percorrere, un reale disegno di sviluppo per il territorio. Il vincolo dell’archeologia industriale inserito su 37 complessi e quello del produttivo tipologico inserito su ulteriori 47 è la sintesi di una visione miope e senza ambizioni", è la premessa. Per il terzo polo intere porzioni di città "non saranno mai recuperate a seguito dei vincoli inseriti che rendono anti economico ogni intervento di ristrutturazione e diventeranno luogo di degrado e ricettacolo di criminalità".

Fra gli esempi l’area ex Banci: "Quei “pezzi di muro” che si vogliono tutelare nel tempo crolleranno e nessuno verserà alcuna lacrima per quel “patrimonio” che la città avrà perso". Non solo. "Rappresenta una visione (sinonimo di allucinazione) lo sviluppo in verticale del sistema produttivo pratese – dice il documento –. Chi davvero riesce a credere a tanta fantasia senza fare mente locale alla norme sismiche e antincendio, ai collegamenti verticali, oltre a quelli carrabili?". C’è poi l’assenza di previsioni sul forno crematorio, di cui da decenni si auspica la realizzazione. "Il piano strutturale – aggiunge il terzo polo – deve puntare su progetti più ambiziosi e degni della terza città del centro Italia, non su slogan, come le urban jungle, utili per convegni fascinosi ma vuoti di contenuti reali". E c’è un’altra stoccata: "Si è preferito valorizzare aree di privati piuttosto che quelle di proprietà comunale. Quella tra viale Nam Dinh, via Galcianese via Olinto Nesi è l’emblema di tale miopia".

Archiviato il piano strutturale, arriverà il piano operativo, che ne attua gli indirizzi. Secondo Italia Viva & C., almeno cinque "importanti modifiche" sono necessarie. La prima riguarda la possibilità che l’amministrazione sembra voglia riconoscere alle aziende di ampliare gli immobili produttivi utilizzando aree agricole: "Si chiede la sottoscrizione del cosiddetto “piano industriale”: uno strumento di facilissima eludibilità che comporterebbe una speculazione selvaggia". La seconda è l’eliminazione, in gran parte delle “aree di trasformazione”, della necessità di un piano attuativo propedeutico al rilascio del permesso di costruzione. "Non si capisce perché in alcune aree sia prescritto e in altre no: ciò consentirebbe istruttorie più veloci e un minor carico degli uffici già in profondo affanno per la mancanza di personale", aggiunge il documento.

La terza modifica riguarda l’individuazione di forme di perequazioni alternative alla semplice cessione al Comune di aree per realizzare parchi: "Se venissero ceduti i 596.263 mq. di aree oggi previsti nel complesso, ci sarebbero problemi di bilancio a realizzare detti parchi oltre all’impossibilità a curarne la manutenzione. L’esperienza di comuni limitrofi, dovrebbe insegnare qualcosa". La rivalutazione dei perimetri di molte aree di trasformazione e delle norme sulle ristrutturazione di case coloniche "la cui illogica rigidità rendere irrazionale l’effettiva attuazione" chiudono la lista dei rilievi. Non di poco conto.

an. be.