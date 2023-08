Terza corsia A11 a Prato, il comitato chiede barriere anti-inquinamento

L’annuncio della partenza a ottobre del cantiere per la realizzazione della terza corsa dell’autostrada A11 nel tratto fra Firenze e Prato mette di nuovo in allarme il comitato ‘In mezzo ad un’autostrada’ che da anni si batte per scongiurare l’ampliamento della carreggiata. Le critiche del comitato riguardano in particolare la velocizzazione dell’iter, visto che non c’è più bisogno del parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella progettazione. "La cantierizzazione è già iniziata da mesi, dopo il parere positivo di maggio scorso con la benedizione del ministro Salvini – spiegano dal comitato -. Di controlli e valutazioni adeguate ce ne sarebbe stato molto bisogno su diversi aspetti. A cominciare dal fatto che si facciano interventi su valutazioni ambientali ormai scadute, per realizzare l’ennesima grande opera obsoleta e dannosa che ingolferà la Piana. Sarebbe curioso infatti chiedere al presidente Giani, al sindaco Biffoni e agli assessori come si possa realizzare mobilità sostenibile e sviluppo ecologico, investendo ancora nel traffico privato su gomma, le cui emissioni rappresentano sul territorio oltre il 15% d’inquinamento e sono la prima fonte di impatto acustico, dati Arpat".

Il comitato passa poi al tema dei costi dell’opera. "Si parla di un intervento da 600 milioni di euro di cui non si conosce ancora la quota di cofinanziamento pubblico, o la contropartita in termini di adeguamento tariffario successivo dell’A11 – proseguono -. Già, perché difficilmente le opere di compensazione sono il frutto dell’abilità negoziale degli enti locali verso una concessionaria così potente, che anche di recente ha operato aumenti. Resta tutta l’indignazione verso istituzioni che dovrebbero rappresentare gli interessi della cittadinanza e tutelare salute e ambiente, chiedendo con forza la messa in sicurezza con barriere anti-inquinamento, dovute per legge dal 2001 e mai interamente realizzate".