Terza Categoria, ci siamo. Via al primo turno di Coppa Faggi

Mancano circa dieci giorni all’inizio del campionato di Terza Categoria 2025/26. Intanto, però, il prossimo fine settimana porterà in dote il primo turno di Coppa Faggi, che come lo scorso anno prevederà anche un omaggio allo "storico" dirigente del calcio pratese Rodolfo Becheri ("scopritore" di Paolo Rossi e Christian Vieri nonché nonno di Alessandro Diamanti). Tutte le partite della prima giornata si disputeranno sabato prossimo, nel pomeriggio. E per la gran parte degli incontri, il calcio d’inizio è previsto per le 15: da segnalare al Ciorniolo il match tra il Vernio retrocesso dalla Seconda (affidato a Lorenzo Scilla, che pochi mesi fa ha festeggiato la salvezza con il Tavola in Seconda Categoria, ndr) e La Briglia in cerca di riscatto. Alla stessa ora a San Giorgio a Colonica, il Paperino San Giorgio di Betti affronta il Prato Nord U21 di Rauseo. A Seano, invece, la Polisportiva Bacchereto si misurerà con il BGV Soccer, mentre al Cironi andrà in scena Prato Sport – Las Vegas. E sfide inizieranno invece alle 15:30 e tra queste c’è il ritorno del Montepiano: gli uomini di coach Cavicchi riceveranno il San Giusto desideroso di riscatto dopo la retrocessione dalla Seconda Categoria. E a chiudere il quadro sarà la gara di Firenze: alle 19, il Carmignano di Pulidori sfiderà il Colonnata.

Giovanni Fiorentino