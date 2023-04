Terremoto sul canile Quello strano interesse per gli animali di razza "Voglio il rottweiler"

Un interesse insistente per i cani di razza. "Vorrebbe tenere solo il rottweiler... io ho provato a dirgli di portare via anche il rottweiler ... è chiaro però che siccome ci siete voi dietro questo un po’ di fifa... cioè non è che uno gli porta via i cani così". E ancora. "Io però vorrei anche il rottweiler perché c’ha sei mesi.... se lui ci viene incontro anche con un’offerta al canile siamo più soft... se ci dà il rottweiler si fa una sanzione in meno. Il discorso economico non è da scherzare". E’ di questo tenero una delle tante telefonate intercettate intercorse fra Patrizia Nocerino, ex presidente dell’associazione "Qua la zampa" che gestisce il canile comunale di Prato "Il Rifugio", e una guardia zoofila finita nell’inchiesta della Procura che ha portato all’arresto della stessa Nocerino.

"L’importante è che il cinese poi non dica quello che non deve dire", risponde ancora la Nocerino alla guardia zoofila dell’Enpa che si trovava nel capannone del cinese a cui sono stati poi portati via i cani. Le due si sono messe d’accordo sulle modalità da usare per convincere il padrone del cane a cedere anche il giovane rottweiler dietro lo spettro di "sanzioni pesantissime" (fino all’arresto) se non avesse ceduto gli animali e non avesse consegnato 600 euro per il loro mantenimento.

Perché tanto interesse per i cani, soprattutto se di razza, mostrato dall’indagata principale? Che cosa se ne facevano al canile degli animali sottratti ai padroni? E’ uno dei tanti interrogativi che restano aperti, e su cui la Procura sta facendo ulteriori accertamenti, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato a indagare non solo Nocerino ma anche tre guardie zoofile e una veterinaria dell’Asl, a vario titolo, per peculato, dazione per induzione, ricettazione e concorso in falso materiale in atto pubblico.

Oltre ai soldi che Nocerino avrebbe intascato in prima persona per il servizio di accalappia cani (e che invece dovevano essere pagati al Comune), c’è da capire perché l’ex presidente dell’associazione "Qua la zampa" insisteva per portare via gli animali ai cinesi. Sono due gli episodi contestati: il primo riferito al giovane rottweiler tolto al cinese che aveva chiesto di poter "regalare" gli altri cani perché non era più in grado di gestirli, il secondo riferito a un labrador mai restituito al legittimo proprietario. La Nocerino decise di tenere il labrador chiedendo alla veterinaria dell’Asl finita nell’inchiesta di aggiornare l’anagrafe canina inserendo la data della presunta restituzione del cane al cinese, in realtà mai avvenuta.

Secondo quanto ricostruito dal Nas di Firenze a cui la Procura ha affidato le indagini, Nocerino si faceva dare dai cinesi 100, 200, 300 euro a volta per la rendere indietro i cani recuperati in strada. Soldi che venivano consegnati brevi manu alla Nocerino quando, in realtà, il denaro per il servizio di recupero dell’animale e la sua permanenza nel canile doveva essere pagato al Comune tramite un bollettino postale, come stipulato nel contratto di appalto di gestione della struttura. Una serie di illeciti amministrativi su cui ancora la Procura sta indagando cercando di capire dove finivano i cani sottratti ai cinesi. "Nocerino ha mostrato un totale disprezzo per i doveri inerenti la sua qualifica di pubblico gestore del canile", ha scritto il giudice che ha disposto i domiciliari per la donna. L’ex presidente non ha ancora fornito la sua versione dei fatti preferendo avvalersi della facoltà di non rispondere di fronte al gip.

Laura Natoli