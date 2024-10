Terranova apre la Farmacia delle parole

Un premio internazionale dietro l’altro: l’ultimo, il prestigioso Premio Residenze Calvino promosso dalla Farnesina che l’ha portata a trascorrere il mese di settembre a Reykjavík.

Finalista al Premio Strega 2019 con "Addio fantasmi", autrice di molti romanzi in cui spesso affronta temi come i rapporti, gli affetti e la creatività al femminile, Nadia Terranova (foto) è la prima ospite del ciclo "La farmacia delle parole" a cura di Teatro Metropopolare, il 24 ottobre alle 21 al Ridotto: la scrittrice messinese, romana d’adozione, sarà in dialogo con Livia Gionfrida, regista e dramaturg, fondatrice di Teatro Metropopolare. Parole come cura, baluardo di libertà, potere terapeutico che si esprime all’interno e all’esterno del carcere di Prato: per il terzo anno consecutivo, "La farmacia delle parole" torna a creare un ponte ideale fra il lavoro di formazione artistica in carcere che Metropopolare porta avanti da sedici anni e il pubblico esterno. Il ciclo "La farmacia delle parole", inserito nel palinsesto del Politeama Educational, vede il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e della Regione Toscana per Teatro Metropopolare. Giovedì prima Terranova incontrerà i detenuti dentro le mura del carcere La Dogaia per poi confrontarsi la sera con il pubblico del Ridotto.