Termometro a 38 gradi L’ondata di calore raggiunge il picco Ma non è finita qui

Giugno ci aveva illuso con le sue temperature solo lievemente sopra la norma. L’estate, quella del super-caldo, è arrivata un mese dopo, a luglio. Ed eccoci in quella che sarà di gran lunga la fase più difficile dell’anno e durerà, con ogni probabilità, almeno fino a giovedì. Le temperature massime in pianura sono previste attorno ai 38 gradi in città nelle ore pomeridiane, compresa la giornata di oggi che probabilmente sarà la più calda di tutti. Il sole scalderà anche la montagna: si toccheranno i 30 gradi attorno ai 1000 metri di quota, anche se dopo il tramonto le temperature scenderanno velocemente a differenza delle zone di pianura. Sarà caldo record? Probabilmente no: i valori over 40 non dovrebbero essere toccati in questa fase.

Nonostante non siano in vista record assoluti, comunque, l’ondata di caldo sarà piuttosto persistente su Prato e dintorni. La prima vera "fiammata" di rovente aria sahariana è stata portata in Toscana da un’improvvisa estensione dell’anticiclone africano proprio verso il Mediterraneo: una dinamica che un tempo era estremamente rara in Europa (e in Toscana) ma che è via via diventata più frequente in questi anni di veloce cambiamento climatico. Conferma questa situazione anche il Lamma (il Laboratorio di meteorologia modellistica ambientale della Regione): "Le ondate di calore africano ci sono sempre state in estate nella nostra regione – affermano i meteorologi –. Solo che nel passato si verificavano con una minore frequenza: parliamo di una volta ogni due estati, in media. In questi ultimi anni, invece, se ne registrano almeno due ogni estate. Il vero guaio è questo". E se a Prato e dintorni andrà male, in alcune zone d’Italia andrà ben peggio. "I picchi di temperatura andranno a colpire il sud Italia e la Sardegna, mentre il nord sarà meno coinvolto".

La Toscana, insomma, si troverà comunque sotto il tiro delle correnti africane ma senza temperature record, almeno per ora. Attenzione però all’afa: dopo una prima fase più secca, a Prato tra oggi e domani aumenteranno i tassi di umidità che faranno aumentare la sensazione di caldo opprimente e di afa, anche la sera e di notte. Da segnalare, infine, che in questa fase di alta pressione di origine africana non ci sarà spazio sulla nostra provincia, almeno fino a fine settimana, per temporali o precipitazioni: l’alta pressione africana "schiaccerà" letteralmente ogni tentativo di temporale o di copertura nuvolosa. Le sole nuvole che potrebbero vedersi, in particolar modo oggi, sono quelle di pulviscolo sahariano in risalita dal nord Africa, trascinate in quota proprio dall’anticiclone disposto con asse sud-ovest verso nord-est. Un clima, quello di queste ore, africano a tutti gli effetti. Storicamente, luglio è statisticamente il mese più caldo e stabile dell’anno sulla provincia pratese: certi eccessi di temperatura e di durata dell’anomalia, comunque, non fanno parte delle normale "sfuriate" calde estive delle nostre latitudini. Come sarà dunque il proseguo della settimana? Gli ultimi bollettini meteorologici prevedono una prima fase di caldo intenso almeno fino a giovedì, seguito da un leggerissimo calo delle temperature per un paio di giorni. Temperature che, comunque, rimarranno di 45 gradi sopra le medie del periodo. Purtroppo, però, dal fine settimana sembra prepararsi una nuova, e ancor più intensa, ondata di caldo africano. Previsioni ad una settimana di distanza, tuttavia, vanno sempre prese con le pinze perché arrivano ad appena il 55% di attendibilità. Le prospettive, comunque, non sono buone. L’estate toscana, oramai, è questa.

Francesco Storai