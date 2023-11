Terminato il restauro del "Buco" di Moore in piazza San Marco

La Forma squadrata con taglio torna a nuova vita: l’intervento conservativo avviato il 28 agosto è terminato, e adesso la scultura liberata dai ponteggi è nuovamente visibile in tutta la sua bellezza, in vista del 50° anniversario è diventata uno dei simboli di Prato. L’esposizione agli agenti atmosferici e inquinanti comporta però la necessità di intervenire periodicamente per monitorare lo stato di salute dell’opera. L’intervento, finanziato da una cittadina pratese, è stato effettuato da Laura Conca Restauri, e ha visto - a distanza di dodici anni dall’ultimo restauro - un estensivo lavoro di pulitura dell’intera superficie marmorea, seguito da consolidamento, stuccatura, integrazioni volumetriche e stesura di una pellicola protettiva idrorepellente. E, adesso, la Forma squadrata con taglio è tornata all’originale splendore, in tempo per poter festeggiare - nel 2024 – il cinquantesimo anniversario dal suo arrivo a Prato, dopo essere stata acquistata dal Comune e dalla Cassa di Risparmio di Prato grazie all’intercessione di due collezionisti pratesi, Giuliano Gori e Loriano Bertini (che poi hanno anche concorso all’acquisto).