Terminale in festa. I film tornano in sala. Una stagione per tutti

Dopo la lunga pausa estiva e una bellissima stagione all’arena del Castello dell’Imperatore, che ha visto la presenza di oltre 9.000 spettatori in 74 serate di proiezioni ed eventi, molti dei quali con prezzo ridotto a 3,5 euro per la promozione “Cinema Revolution”, venerdì 15 settembre la Casa del Cinema di Prato inaugura la nuova stagione cinematografica al Terminale Cinema di via Carbonaia.

Per una settimana, fino al 21 settembre, continua la promozione estiva con ingresso ridotto a 3,5 euro per tutte le proiezioni.

La programmazione, per questi giorni di Cinema in festa, prevede l’alternarsi di tre titoli: "Il grande carro" di Philippe Garrel, con Louis Garrel (Dramm. FrSv 2023, 95’) storia di una famiglia che gestisce uno spettacolo itinerante, Premio Miglior Regia al Festival di Berlino; "Manodopera – Interdit aux chiens et aux italiens", poetico film in stop motion dedicato all’emigrazione italiana in Francia, di Alain Ughetto, con Ariane Ascaride (Anim. FrItaBe 2022, 70’), premiato al Festival di Annecy e agli European Film Awards; "Tiziano Terzani. Il viaggio della vita", il nuovo documentario dedicato al grande giornalista e scrittore fiorentino, che ripercorre le tappe più significative della sua vita intrecciando la sfera privata e gli avvenimenti storici di cui è stato testimone (Doc. Ita. 2023, 58’). "Il grande carro" e "Manodopera" saranno proposti anche il versione originale (francese) sottotitolata in italiano, rispettivamente venerdì 15 e domenica 17, sempre alle 21.15.

Domenica 17, alle 10.30, torna anche "Cinefilante", l’appuntamento della domenica mattina per piccoli e piccolissimi, con il racconto delle colorate avventure di un’allegra combriccola di animaletti che vivono in un parco cittadino. Sempre domenica 17, ricomincia anche la stagione di "Pianeta verde. Mercato bio, di filiera corta e dell’economia circolare", che riprende l’ormai tradizionale appuntamento della terza domenica mattina del mese nel cortile del Terminale Cinema, organizzato da I’ Gasse e Gas Prato Nord con il supporto della Casa del Cinema di Prato, in collaborazione con Arci e Legambiente.

Chiude la programmazione, giovedì 21 settembre, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, una proiezione del film "Ella & John" di Paolo Virzì, organizzata in collaborazione con AIMA Prato.