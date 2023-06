Tentato omicidio, dopo un mese arrestato il presunto accoltellatore

Prato, 17 giugno 2023 – Lo hanno arrestato mentre usciva di casa per andare al lavoro: per lui l’accusa è pesante, tentato omicidio. Il fatto risale al 22 maggio, quando un uomo di 49 anni, marocchino, venne accoltellato in via Valentini dopo una discussione per futili motivi.

L’uomo fu operato al Santo Stefano e fu sentito dai carabinieri, ma non riuscì a dare nessuna descrizione o indizio utile per trovare l’aggressore.

Le indagini che i militari della caserma di Mezzana, coordinati dal pm Iacopini, sono state difficili per il contesto di omertà e degrado in cui è maturato il delitto. Dopo circa un mese di serrate indagini i carabinieri hanno però raccolto una serie di prove che hanno permesso al gip di

Prato di emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino di 43 anni, residente in città da tempo e pregiudicato. Adesso l’uomo si trova in carcere alla Dogaia.