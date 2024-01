Tenta il furto in un appartamento. Clandestino bloccato e arrestato

Ha tentato il furto in una abitazione, ma è stato arrestato in flagranza dalla squadra volanti della Questura ieri poco dopo le 4 di notte. L’uomo è stato poi accusato di tentato furto aggravato. Secondo quanto riferito, il ladro stava agendo ai danni di una casa in via di San Giusto verso le 4 dove l’equipaggio di una Volante lo notava mentre si disfaceva di un attrezzo artigianale in ferro.

Il sospettato, pachistano di 20 anni, alla vista della volante, ha tentato di dileguarsi dandosi alla fuga, ma è stato bloccato ed identificato dalla pattuglia della Questura. Allo stesso momento, sono arrivati i proprietari di un appartamento limitrofo a quello in cui il ladro aveva tentato di intrufolarsi, i quali riferivano di aver subito poco prima un tentativo di furto.

Gli agenti hanno così deciso di fare un sopralluogo nell’abitazione. Durante la verifica dell’appartamento, gli operatori della Questura hanno appurato che le persiane delle finestre al piano terra erano state forzate ed aperte con uno strumento compatibile con quello ritrovato poco prima e gettato a terra dal balordo fermato in strada dalla polizia. Anche la porta d’ingresso aveva segni di effrazione. L’arrestato è irregolare sul territorio nazionale ed ha precedenti di polizia per lesioni personali porto d’ armi o oggetti atti ad offendere. Il pachistano è stato così arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato e contestualmente l’attrezzo da effrazione è stato sequestrato.

Il ladro è stato poi rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura a disposizione della competente autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo che si dovrebbe tenere questa mattina.

Il fermo del balordo è avvenuto nell’ambito dei controlli di prevenzione e dei servizi disposti dalla Questura per la repressione dei reati predatori.