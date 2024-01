Tenta furto su macchina in sosta. Sorpreso dalla polizia, arrestato

Ha tentato di rubare all’interno di una macchina parcheggiata in via Gradisca nel cuore della notte tra giovedì e venerdì, quando il ladro, un cinese, è stato intercettato e fermato dagli agenti di una Volante della polizia. L’uomo aveva messo gli occhi addosso ad un’Audi Q3: dopo aver rotto il deflettore posteriore aveva iniziato a mettere a soqquadro l’abitacolo. I poliziotti che hanno fermato l’orientale, lo hanno trovato con addosso strumenti da effrazione, due coltelli ed un telefono cellulare. Lo smartphone è risultato provento di furto messo a segno qualche giorno prima in una autovettura parcheggiata in via Roncioni. Il telefono è stato restituito al proprietario, che ne aveva denunciato il furto.

Il cinese, 35 anni, regolare in Italia e senza precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia per il reato di furto aggravato e denunciato in stato di libertà per il

reato di ricettazione. Infine, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere sottoposto alla direttissima davanti al giudice del tribunale di Prato.