Tenta di sparare alla vicina di casa, ma il colpo non parte: tragedia sfiorata a Prato

Prato, 25 agosto 2023 – Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi in via del Sabotino a Narnali. Un pensionato di 68 anni, ex muratore originario della Basilicata, ha tentato di sparare a una vicina di casa in seguito a una violenta lite.

Secondo quanto riferito, il pensionato è tornato da fare la spesa e ha visto i vicini che stavano realizzando una rampa in cemento per far passare la carrozzina della suocera sul retro della casa che confina con la sua.

L'uomo è andato su tutte le furie. E' entrato in casa, ha preso la pistola ed è tornato in strada. Si è avvicinato alla donna e le ha puntato la pistola contro l'addome. Per fortuna, quando ha schiacciato il grilletto il colpo non è partito.

Il marito della donna si è subito lanciato contro il pensionato per tentare di disarmarlo ma l'uomo ha reagito con violenza provando a sparare ancora e mordendo il vicino.

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri (guidati dal tenente colonnello Sergio Turini). I militari lo hanno trovato con la pistola ancora in mano. Una volta disarmato è stato portato in caserma. E' in stato di arresto. L'arma (una pistola a tamburo calibro 38) è risultata detenuta illegalmente.

E' stato allertato anche il 118 ma per fortuna nessuno ha avuto bisogno del ricovero nonostante il forte spavento. L'uomo, che da tempo non aveva buoni rapporti di vicinato, sarà ascoltato dal magistrato di turno.