Tenta di rubare un monopattino Bloccato dal proprietario e arrestato

Tenta di rubare in un appartamento ma viene rintracciato e arrestato dalla polizia. E’ successo l’altra sera intorno alle 20.30 in via Rapezzi. Secondo quanto riferito, una pattuglia della polizia, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio che è stata rafforzata dopo gli ultimi episodi di criminalità diffusa e reati contro il patrimonio, pattugliando la zona e su indicazione della centrale operativa, ha intercettato un pachistano che si dava a una precipitosa fuga a piedi, inseguito da altri tre soggetti.

In aiuto sono arrivati anche altre volanti, che hanno collaborato all’accertamento dei fatti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo inseguito aveva appena tentato di compiere un furto in un appartamento in via Rapezzi 9. Il presunto ladro è stato identificato e riconosciuto come un noto pregiudicato per reati contro il patrimonio.

Ai proprietari della casa, dopo aver fatto denuncia, è stato restituito il provento del tentato furto. Due testimoni hanno confermato che il pachistano, appena fermato, aveva superato la recinzione esterna dell’appartamento per provare a impossessarsi del monopattino parcheggiato nel cortile di pertinenza dell’immobile, quando, ha capito di essere stato scoperto, è scappato. Alla fine è stato arrestato per tentato furto in abitazione.