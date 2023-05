Tenta di rapinare anziano in strada Arrestato dai vigili in borghese

Ha provato a derubare un anziano del portafoglio in mezzo di strada, in pieno pomeriggio, ma è stato visto da una pattuglia della polizia municipale in borghese ed è stato bloccato. Il concitato episodio è avvenuto giovedì pomeriggio in via Strozzi, sotto gli occhi di diversi passanti che hanno dato l’allarme. Secondo quanto riferito, lo straniero, di origini marocchine, ha avvicinato l’anziano solo. Ha provato a prendergli il borsello che aveva con sé. La scena è stata vista dagli agenti in borghese che stavano eseguendo dei controlli in zona. Sono subito intervenuti per aiutare l’anziano in difficoltà riuscendo a bloccare il marocchino. Lo straniero, però, ha estratto un coltello a serramanico nel tentativo di liberarsi e guadagnare la fuga. Durante il movimentato episodio, uno degli agenti è stato ferito lievemente con il coltello. Alla fine gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a metterlo in sicurezza.

Il marocchino è stato portato al comando di piazza Macelli dove è stato identificato. Del fatto è stato informato anche il pm di turno, Alessia La Placa. L’anziano vittima della rapina, per fortuna, non ha riportato nessuna grave conseguenza se non un po’ di paura per quello che era accaduto.

Mentre la polizia municipale stava svolgendo gli accertamenti è arrivata una seconda denuncia che riferiva di una rapina del tutto simile a quella che il marocchino stava cercando di mettere in atto in via Strozzi a danni del pensionato, avvenuta la mattina nella zona del Sacro Cuore. Un altro anziano infatti era stato rapinato del portafoglio mentre stava camminando in strada. La descrizione del balordo era del tutto simile all’uomo fermato dagli agenti in borghese nella zona di Chinatown. Il sospetto è che possa essere stato lo stesso straniero a rapinare l’anziano la mattina.

Il marocchino è stato arrestato per rapina e lesioni. L’agente ha riportato solo ferite lievi. Quello che preoccupa è la modalità usata dal balordo. Intanto ha preso di mira persone anziane, vittime più facili (e fragili) da derubare rispetto ai cittadini di origine orientale, più volte aggrediti a scopo di rapina in quanto è risaputo che si portano dietro sempre molti contanti. Secondo particolare da non sottovalutare, è il fatto che lo straniero non abbia esitato a tirare fuori il coltello a serramanico – che è stato sequestrato – e a usarlo nei confronti dei due agenti che erano intervenuti in aiuto dell’anziano. Adesso si dovrà capire se è possibile attribuire la prima rapina, quella avvenuta la mattina nella zona del Sacro Cuore, allo stesso soggetto che comparirà di fronte al giudice nei prossimi giorni.

L.N.