Tenerini porta il caso dell’Inps pratese a Roma: "Poco personale. Si rischia lo stallo"

Interrogazione alla Camera della deputata di Forza Italia Chiara Tenerini (foto) alla ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, sulla pianta organica della sede Inps di Prato. La parlamentare azzurra sollecita il governo a intervenire, soprattutto, per colmare le indubbie carenze di personale. Ricordando che la questione è stata già posta con urgenza dalla Regione Toscana, la deputata Tenerini chiede in particolare al ministero quale iniziative intenda assumere affinché alla sede pratese dell’Inps venga assegnata una dotazione di personale in grado di rispondere efficacemente alle reali necessità del territorio, evitando carenze e pericolose situazioni di stallo. Attualmente, come ricorda l’esponente azzurra nel documento depositato a Montecitorio, mancano 19 unità di personale: l’anno scorso i dipendenti in servizio erano 75 a fronte dei 94 del 2019.

La situazione si potrebbe aggravare a breve a causa di 22 mobilità in uscita e tre prepensionamenti. Una voragine di personale in grado di mettere a rischio gli obiettivi istituzionali e, in particolare, i controlli anti evasione contributiva che solo nel 2021 è stata di 5,5 milioni di euro.

L’ufficio, d’altra parte deve badare all’erogazione di servizi a quasi 114mila lavoratori assicurati, 1.960 autonomi e quasi 660mila pensionati, erogare prestazioni pari a oltre un miliardo e occuparsi di rapporti previdenziali di 33.354 aziende di cui 28.879 attive. Nel solo 2020 ha garantito, inoltre, più di 14 milioni di ore di cassa integrazione.