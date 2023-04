Tempesti avanti a 44 anni "E non voglio smettere"

"Non ho mai avuto modo di conoscere personalmente Alessandro Diamanti. Ho letto del suo ritiro, non posso che augurargli il meglio". Se Alino ha deciso di smettere alla soglia dei quarant’anni, c’è un altro pratese illustre che è andato già oltre continuando a giocare: si tratta di Stefano Tempesti. Il portiere classe 1979, vera e propria leggenda della pallanuoto, è sempre più l’highlander dello sport ad alti livelli. E a 44 anni ancora da compiere, tra pochi giorni si giocherà l’ennesimo scudetto di una carriera iniziata nel 1994, stavolta con l’Ortigia.

Tempesti, la prima domanda è d’obbligo: come si trovano le motivazioni per continuare a giocare ai vertici, alla sua età? "Pensando che ogni partita potrebbe essere l’ultima. Il tempo passa e serve una cura maniacale nei dettagli, per restare al passo con i più giovani. Devono ovviamente esserci anche passione e voglia di andare avanti: vale per me come è valso probabilmente anche per Diamanti".

Vede similitudini fra la sua carriera e quella dell’ex calciatore della nazionale?

"Difficile trovare analogie fra due sport completamente differenti. Magari il punto di partenza: siamo entrambi partiti da Prato e a mio avviso ancora oggi il talento non manca, in città. Manca forse qualcosa a livello di infrastrutture sportive, ma prendersela con Biffoni o con chi ha amministrato prima di lui sarebbe ingeneroso: si tratta purtroppo di un problema comune a tutta Italia".

Mercoledì prossimo scenderà in vasca per i playoff: sogna ancora il quindicesimo scudetto personale?

"Assolutamente. Abbiamo disputato una stagione meravigliosa, forse la migliore di sempre per il club. Ci giocheremo contro Brescia l’accesso alla finale: non sarà certamente facile passare il turno, ma l’impresa è alla portata e dobbiamo crederci".

Per metterla in termini calcistici, l’Ortigia può essere il Leicester del 2016?

"Vincere uno scudetto qui sarebbe sicuramente qualcosa fuori dal mondo: sotto certi aspetti non sarebbe paragonabile agli altri che ho vinto con la Pro Recco. Sappiamo bene di non essere i favoriti, ma dobbiamo comunque puntare al massimo traguardo".

Diamanti ha detto basta: lo farà anche Tempesti, a fine stagione?

"No, non ancora: ne parlerò ovviamente con la società, ma la mia intenzione è al momento quella di proseguire almeno fino al 2024. E solo al termine della prossima annata agonistica prenderò davvero in considerazione l’ipotesi di ritirarmi".

Giovanni Fiorentino