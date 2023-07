Temperature record Operai edili a rischio "Anticipiamo i turni Si comincia già alle 6"

È iniziata la settimana di Caronte, il potente anticiclone africano candidato a traghettare la città in un’autentica tempesta di calore eccezionale. La super fiammata ha tutte le carte in regola per poter battere alcuni record storici di caldo con temperature oltre i 40 gradi. Oggi sarà il giorno da bollino rosso per eccellenza che potrebbe mettere a rischio la salute delle persone più fragili, quindi bambini e anziani, ma anche dei lavoratori. Già nei giorni scorsi i sindacati Cgil e Cisl avevano inviato un appello alle aziende perché mettessero in campo tutte le tutele per i dipendenti contro i rischi dei colpi di caldo, mentre la Regione ha già aggiornato le linee di indirizzo contro le malattie da calore. Al di là delle buone intenzioni c’è da fare i conti con la realtà dei cantieri, soprattutto di quelli edili oppure che prevedono lavorazioni all’esterno come per manovali o impiantisti. Restare per ore sotto il solleone è pericoloso per la salute, quindi l’unica arma di difesa, insieme alla continua idratazione, è quella di modificare gli orari di ingresso iniziando a lavorare quando le temperature non sono ancora roventi.

In questi giorni di particolare afa il settore dell’edilizia, della manutenzione strade e della termoidraulica ha spostato le lancette dell’orologio anticipando l’ingresso alle 6 del mattino. Anche i turni di lavoro con il caldo si riducono: impossibile pensare di stare otto ore su un tetto oppure in quota. Il risultato sono cantieri che vanno un po’ più a rilento e turni recuperati magari il sabato mattina, dove è possibile. In gioco c’è la salute.

"Il caldo mette a dura prova la nostra tipologia di attività, ma del resto l’edilizia ha bisogno della luce naturale", spiega Daria Orlandi, presidente Ance Toscana Nord. "Purtroppo il problema delle estati roventi si ripete in modo ciclico, le aziende intervengono tutelando i lavoratori fornendo acqua e sali minerali, cercando di mettere delle coperture e dove possibile in accordo con i propri dipendenti, anticipando gli orari di lavoro. C’è chi preferisce entrare magari alle 6 la mattina e staccare alle 14 oppure chi sceglie di fare pause pranzo più lunghe: questo viene stabilito singolarmente delle imprese. Certo è che con oltre 40 gradi non è facile stare a lavorare su un tetto, si rischiano svenimenti o colpi di calore quindi l’attenzione è altissima da parte di tutti".

Oltre al caldo intenso si deve fare i conti anche con l’elevato tasso di umidità che peggiora le condizioni di disagio fisico. Ad aggravare la situazione è anche l’afa che la fa da padrona. Con Caronte sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24 gradi.

In queste condizioni estreme anche i cantieri del Comune stanno procedendo con un occhio rivolto alla colonnina di mercurio: l’Ufficio strade al momento non ha ricevuto particolari segnalazioni nemmeno da Consiag che si occupa della manutenzione del verde. Comunque proprio in queste ore le ditte appaltatrici stanno valutando una rimodulazione degli orari.

"Noi lavoriamo sulle coperture per il fotovoltaico e in questi giorni è davvero dura", ammette Gabriele Giusti presidente dei termoidraulici e manutentori di Confartigianato Imprese Prato e titolare della Ecohabitat. "Una persona che sta 3 ore al sole dopo lo sente e questo è un problema. Purtroppo il cambiamento climatico è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Ci difendiamo cercando, dove possibile, di anticipare gli orari di ingresso al mattino presto in modo da staccare alle 14 per avere più tempo per recuperare. Inoltre in questo periodo i cantieri rallentano perché fisicamente avere a che fare per più giorni consecutivi con temperature vicine ai 40 gradi è veramente proibitivo".

Silvia Bini