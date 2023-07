Temperature oltre i 40°, Prato si prepara alla settimana più rovente dell'anno

È cominciata la settimana più rovente dell’anno. Come già ampiamente anticipato i prossimi giorni saranno roventi per quanto riguarda le temperature che potrebbero superare – come assicurano i meteorologi – i 40°. Saranno giorni intesi con afa, umidità e caldo che non molleranno la presa, nemmeno nelle ore notturne quando le temperature faticheranno a scendere rendendo l’aria ancora più irrespirabile. I consigli dei medici sono gli stessi: bere tanta acqua, mangiare leggero, preferibilmente frutta e verdura, limitare le attività all’aperto, non uscire nelle ore più calde, soprattutto anziani, persone fragili e con patologie e bambini. Ancora al pronto soccorso non si è verificato il tanto temuto "assolto" per patologie legate al caldo ma si guarda con apprensione ai prossimi giorni.