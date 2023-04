Teli e cuscini ci sono Letture all’aperto per bimbi da 2 a 6 anni

Ultimo appuntamento del ciclo ’Una poltrona per 2 maestre’ con letture all’aperto su teli e cuscini per salutarci e inaugurare la bella stagione. Le letture sono a cura di Giada e Francesca, maestre di asilo nido con tanta passione per gli albi illustrati. L’iniziatova è per bambini da 2 a 6 anni. L’appuntamento è per domani dalle 17,30 alle 19 in via Puccetti, 3. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatosu https:www.bibliotecalazzerini.prato.it, mail [email protected] (0574.1837805)

In caso di maltempo la lettura si terrà in Sala Ragazzi e Bambini della Lazzerini. Un appuntamento per tutti i piccoli che desiderano partire all’avventura su un veliero o conoscere tigri e coccodrilli. O per quelli che vogliono divertirsi con personaggi buffi e fare amicizia con principesse insopportabili e mostri improbabili. Insomma, un’ora alla settimana in cui i bibliotecari intratterranno i bambini ogni volta con un tema diverso, con storie divertenti, fiabe o racconti fantastici. Pronti quindi venerdì 21 aprile alle 17.30 con le letture all’aperto per inaugurare la bella stagione. Per bambini da 2 a 6 anni.