Telecamere e polizia municipale. Più sicurezza dopo la petizione

Furti nelle case, nei garage, nelle auto e di auto. Traffico incontrollato nella zona centrale del paese, San Giorgio, è una buona via di fuga per chi non vuole prendere la tangenziale, manutenzione del verde e delle strade, abbandono di rifiuti e scarsa illuminazione in alcune vie del paese. Sono solo alcuni dei problemi che avevano sollevato i cittadini di San Giorgio a Colonica frazione a sud di Prato al confine con Campi Bisenzio. Proteste che hanno portato alla promozione di una petizione, con cui sono state raccolte 450 firme, che coinvolge anche i residenti di Santa Maria a Colonica, insieme al consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno, l’amministratore della pagina Facebook" Sei di San Giorgio a Colonica se...". La petizione che aveva sollevato numerose problematiche ieri mattina è stata oggetto della riunione della commissione consiliare 3 presieduta da Enrico Romei durante la quale sono arrivate le prime risposte dell’amministrazione comunale. Per aumentare la sicurezza nella zona è stato deciso che saranno installate telecamere di videosorveglianza e attivato un progetto ad hoc di polizia di prossimità per un tempo limitato. Durante la commissione, in cui sono stati ascoltati tre rappresentanti dei residenti, è stata confermata la necessità di rafforzare la sicurezza soprattutto nei pressi del parcheggio fronte scuola, considerato il luogo più colpito da episodi critici.

"Stiamo iniziando a predisporre un percorso per installare le telecamere, come richiesto dai cittadini. Cercheremo di potenziare la sorveglianza e aumentare la presenza della polizia municipale per un periodo di tempo più esteso", conferma il vicesindaco Simone Faggi.

Le nuove telecamere saranno posizionate davanti alla scuola primaria, un’area particolarmente sensibile per la comunità locale. Inoltre, l’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di intensificare il presidio della polizia municipale nelle frazioni, per garantire una maggiore sicurezza e rispondere concretamente alle preoccupazioni espresse dai residenti.

"L’amministrazione ha manifestato un’apertura nei confronti delle richieste della cittadinanza, evidenziando la volontà di andare incontro alle esigenze dei residenti", commenta Claudio Belgiorno (FdI) "Il prossimo impegno riguarderà la viabilità".

Si.Bi.