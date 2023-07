Tecnologie emergenti a servizio del tessile

Tecnologie emergenti per il settore del tessile e della moda Made in Italy: sono questi i temi della quarta tappa dell’Innovation Roadshow, che si terrà a Prato il 10 luglio, organizzato dal ministero delle Imprese e del Made Italy. L’iniziativa punta a promuovere i servizi e gli incentivi nazionali a sostegno delle imprese innovative, attraverso attività di animazione sui territori. Il tour è gestito da Invitalia, l’agenzia per lo sviluppo del Paese, in collaborazione con le Case delle tecnologie emergenti, create dal Mimit come luoghi nei territori dedicati al trasferimento tecnologico e alla connessione tra sistema universitario e mondo delle imprese.

L’incontro si terrà alla Camera di Commercio: parteciperanno il Comune, Meta, scuole di alta formazione e università di settore. Nella stessa giornata, nella sede di Prisma, in via Galcianese verrà inaugurato un punto di orientamento che fornirà agli aspiranti imprenditori tutte le informazioni utili sui servizi di Invitalia e sugli incentivi per i diversi progetti imprenditoriali.

Durante l’incontro sarà possibile conoscere storie imprenditoriali di successo: racconteranno la loro esperienza e le attività messe in campo nel settore, imprese come Rifò e Accyurate, startup finanziate con Smart&Start Italia. Ci sarà poi l’intervento di Marini industrie, che con i suoi tessuti innovativi è diventata un’eccellenza a livello internazionale e della startup Impersive, finanziata dal ministero per la sperimentazione di tecnologie 5G. Per approfondire le opportunità di finanziamento, imprenditori e aspiranti avranno la possibilità di svolgere anche degli incontri individuali con gli esperti di Invitalia. Per partecipare agli one to one è necessaria la prenotazione (codice evento 6322089). Particolare attenzione sarà rivolta a creare occasioni di networking e sinergie con i Bravo Innovation Hub, i programmi di accelerazione verticali del Ministero in fase di avvio all’interno della stessa linea di attività.

Per partecipare è necessario registrarsi su Eventbrite entro il 9 luglio.