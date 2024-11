Tecnico audioprotesista per protesi acustica

1 TECNICO AUDIOPROTESISTA

Un’azienda di Prato sta ancora cercando un tecnico audioprotesista con esperienza pregressa nella mansione. La risorsa si occuperà nel dettaglio di effettuazione visite audiometriche, applicazione protesi acustiche e assistenza post-applicazione ai pazienti (con possibilità di visite domiciliari sul territorio provinciale). Necessario titolo di studio attinente. Orario lavorativo full time, la proposta prevede un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-240005)