Teatro nella fabbrica alluvionata: "Il coraggio c’è, ora servono ristori"

Uno spettacolo teatrale che arriva a un mese esatto dalla drammatica notte del 2 novembre e assume un valore ancora più alto. Torna in scena sabato 2 dicembre alle 21.30 ’Rumori di telaio’, allestito in una delle aziende della Val di Bisenzio che ha subito pesantissimi danni con l’alluvione, il Nuovo Ri-Vera de La Briglia (via Fattori). Una sfida che segna la rinascita dalla devastazione e la testimonianza di come si possa sempre ripartire.

Le aziende che si rimboccano le maniche e che nonostante tutto dimostrano una grande forza. La Valbisenzio come Montemurlo, due territori che sono stati segnati nel profondo con danni ingenti alle imprese che ora chiedono attenzione. È il sindaco di Montemurlo Simone Calamai che si fa portavoce degli artigiani: "Siamo preoccupati perché abbiamo la sensazione che a livello nazionale non ci sia l’esatta percezione dei gravi danni subiti dalle nostre imprese. Servono subito adeguati indennizzi e ristori per ripartire. Qui c’è uno dei grandi motori economici dell’Italia, qui si fa quell’eccellenza nella moda che rende grande il made in Italy nel mondo". Parole dette ai vertici di Cna nazionale in visita all’azienda ’Orchidea’ realtà storica del distretto tessile che si occupa di finissaggio tessuti.

"Non ci siamo fermati un attimo, abbiamo spalato fango e acqua per giorni e giorni e finalmente martedì 7 novembre abbiamo fatto ripartire i primi macchinari - spiega uno dei titolari, Valerio Scartoni -. Fare una stima dei danni è difficile, al momento saremo intorno ai 500mila euro. Il problema è che i motori delle macchine alluvionate, che sembravano ripartiti, uno dopo l’altro si stanno fermando ed è dall’inizio di novembre che stiamo facendo sostituzioni per mantenere attiva la produzione con notevoli aggravi di costi che certo non possiamo far pagare ai nostri clienti".

Il teatro entra in una delle fabbriche alluvionate e diventa simbolo della forza della città: "Era un impegno già preso, ma confermarlo dopo quello che abbiamo attraversato è al tempo stesso una sfida in più, dopo le mille che l’alluvione ci ha costretto ad affrontare", sottolinea con forza Stefano Bardazzi di Nuovo Ri-Vera. "Un mese difficilissimo, che ci ha messo tutti alla prova – aggiunge il sindaco di Vaiano Primo Bosi – L’impegno è tutto per la ripartenza. Il lavoro da fare è ancora tanto e a tutti noi servono anche segnali di rinascita e speranza come questo".

Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it.

Silvia Bini