Teatro e libri: il mese di marzo è delle donne

ll marzo delle donne a Montemurlo propone un programma di iniziative lungo oltre un mese per parlare dell’universo al femminile. Si parte sabato 1 marzo alla galleria della Sala Banti (piazza della Libertà) con l’apertura della mostra "Girrrlss: nove di loro", una mostra di elaborati a cura delle studentesse e degli studenti del lkiceo artistico Brunelleschi di Montemurlo. L’esposizione rimarrà visitabile fino a giovedì 20 marzo. Il giorno della festa internazionale della Donna, sabato 8 marzo alle 10, sempre al teatro della Sala Banti andrà in scena il 19° Forum Donne Essere donne, che impresa! Lavoro e solidarietà al femminile. Spettacolo Per soli uomini. Bugiardino per maschi inconsapevoli con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino e la regia Matteo Marsan, a cura di Avis regionale Toscana.

Per partecipare, è richiesta l’iscrizione tramite il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePz8Xkv4drlqUuN0tRsN3LAGaCYYBgAaNWCI6O6zk4DbitqQ/viewform.

Il programma prosegue mercoledì 12 marzo alle 21 alla biblioteca comunale Bartolomeo Della Fonte (Piazza Don Milani) con la presentazione del libro "Viaggio fra le Lune" di Giovanni Affortunato Calamai (Romina Valentini editore, 2024).Un libro che celebra l’importanza delle donne. Domenica 16 marzo 21,15 l’appuntamento è ancora una volta in Sala Banti con lo spettacolo teatrale "Secondo lei" con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito. Uno spettacolo scritto e diretto da Caterina Guzzanti. Biglietti: 350.0989104.

Infine mercoledì 26 marzo alle 10 al liceo Brunelleschi di via Maroncelli, si svolgerà la presentazione del libro "Eva, Adamo e l’albero della conoscenza: la salute di genere come strumento di cura personalizzata" a cura di Rossella Marcucci e Viola Davini (Tarka, 2024).