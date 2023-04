Tari: in arrivo le bollette con i rincari

Sono in arrivo per posta ordinaria gli avvisi di pagamento dell’acconto Tari con gli importi già calcolati, in scadenza il 30 aprile. Secondo le previsioni dell’Ato dei rifiuti, a Prato aumenterà mediamente del 6,7% rispetto al 2022, quando già si riscontrò un aumento del 10% per le imprese e dell’8% per le famiglie. Aumenti giustificati con la crescita del costo di raccolta e smaltimento che quest’anno passerà da 45,1 a 48,1 milioni. Nel caso in cui l’avviso di pagamento non dovesse arrivare contattare Alia per le eventuali verifiche, oppure scaricare autonomamente l’avviso attraverso lo sportello digitale www.digitari.it. Per accedere allo sportello digitale è necessario utilizzare il proprio codice cliente, riportato negli avvisi precedenti.