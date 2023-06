Tari, c’è tempo fino al 20 giugno per chiedere gli aiuti

C’è tempo fino a martedì 20 giugno (alle ore 12) per presentare le domande per ottenere il bonus sulla tassa rifiuti per le utenze domestiche nel comune di Vernio. La misura è rivolta ai cittadini residenti, in regola con i pagamenti dei tributi locali, che si trovino in una condizione di disagio economico. Verranno accolte domande fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Nel corso del 2022 il comune di Vernio per il bonus Tari ha messo a disposizione oltre 5 mila euro.

Viene richiesta una certificazione di Isee ordinario in corso di validità per nucleo familiare non superiore a 9.530 mila euro, che può arrivare a 20 mila euro nel caso di almeno 4 figli a carico. La certificazione è richiesta anche a famiglie con titolare di reddito o pensione di cittadinanza. Per presentare la domanda consultare le modalità sul sito web del Comune di Vernio. Tulle le informazioni e il modello della domanda possono essere richieste all’ufficio Entrate Tributarie, piazza del Comune, 20, San Quirico di Vernio, telefono 0574 93104041 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e giovedì anche dalle 15 alle 17.