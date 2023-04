Tari, aumento salato ma non troppo "Grazie al recupero dell’evasione"

Aumenta la Tari. Anche Montemurlo deve fare i conti con il Piano d’ambito che ha spalmato su tutti i territori i maggiori costi derivanti dallo smaltimento rifiuti, ma, a differenza di altre realtà, il Comune sotto la Rocca riesce a contenere i rincari grazie alle attività di recupero dell’evasione del progetto ’Equità’ e quindi a far pagare meno a tutti, famiglie e imprese.

A Montemurlo, infatti, a fronte di un incremento d’ambito pari al 6,5%, il rincaro applicato sulla Tari è del 4% per utenze domestiche (famiglie) e non domestiche (imprese). "Purtroppo il problema dello smaltimento esiste e senza soluzioni i costi saranno destinati ad aumentare anche in futuro. È necessario perciò fare nuovi impianti per lo smaltimento e chiudere così il ciclo dei rifiuti – interviene il sindaco Calamai – altrimenti avremo sempre un problema e aumenti costanti sulla tassa di smaltimento".

In particolare grazie alla Sori e al progetto Equità, il Comune è riuscito a far rientrare nelle casse dell’amministrazione oltre 380.000 euro e 16.000 metri quadrati di superficie a Tari. "Questo progetto con il recupero dell’evasione ci ha permesso di spalmare i ricavi e abbassare l’entità dei rincari che altrimenti avrebbero gravato sia su imprese che sui cittadini", aggiunge Calamai. "È un progetto importante perché riporta la legalità tra le attività economiche e elimina la concorrenza sleale. Lo scatto importante è stato quello di scoprire 16.000 metri quadrati che finora erano sfuggiti al pagamento della tassa per lo smaltimento rifiuti. Un successo che va a beneficio di tutti i montemurlesi". Il sindaco ha ribadito la necessità di nuovi impianti per lo smaltimento rifiuti anche alla luce dell’accordo che segna nel 2024 la data di spegnimento del termovalorizzatore di Montale.

Silvia Bini