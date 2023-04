Tari (ancora) in ritardo Famiglie e imprese rischiano di ricevere bollette già scadute

Sta diventando quasi una triste consuetudine quella di vedere arrivare in ritardo nelle cassette della posta delle famiglie e delle imprese pratesi le bollette della Tari. Come già accaduto l’anno scorso per il conguaglio, anche questo aprile migliaia di bollette arriveranno solo pochi giorni prima della scadenza ai titolari delle varie utenze. Non solo. Con ogni probabilità ci saranno tanti utenti che addirittura si vedranno recapitare una bolletta già scaduta. Ricordiamo infatti che il pagamento dell’acconto Tari per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti scade il 30 aprile. Ma al momento ci sono migliaia di utenze che non hanno visto ancora la bolletta.

Da San Paolo alla Pietà, dalla Castellina a San Giorgio a Colonica sono tante le segnalazioni di lettori che dopo avere letto l’annuncio su La Nazione della scadenza delle bollette hanno fatto presente di non averle ancora ricevute a casa (e c’è anche qualche caso di bollette Estra in ritardo). Una situazione che è già stata fatta presente anche ad Alia che si è mossa a sua volta per rassicurare tutta la cittadinanza (sul territorio ci sono 71.537 utenze domestiche e 11.162 non domestiche). Proprio come avvenuto lo scorso dicembre, e come tra l’altro previsto nel regolamento dei rifiuti, "gli utenti hanno sempre e comunque 20 giorni di tempo, successivi alla data di ricezione della bolletta, per potersi mettere in regola col pagamento degli importi richiesti".

Si tratta di una condizione di tutela verso gli utenti proprio per metterli al riparo dall’eventualità del pagamento della mora a causa dei ritardi nella consegna degli avvisi. Al netto dei venti giorni di comporto per mettersi in regola con le bollette, resta comunque da chiedersi perché così spesso gli avvisi di pagamento arrivino in ritardo nella cassetta della posta. E perché Alia non usi la domiciliazione bancaria per i pagamenti. A dare una spiegazione è lo stesso gestore dei rifiuti nell’area metropolitana. Per quanto riguarda le bollette ci sono stati dei rallentamenti a seguito della migrazione del sistema informatico, ai quali si sommano poi i ritardi nella consegna della posta. Per quanto riguarda la domiciliazione al momento non è possibile farla, quando invece si passerà alla tariffa puntuale allora il sistema cambierà.

A proposito di tariffa puntuale Alia in questi mesi partirà con la sperimentazione su circa 100.000 utenze sparse fra i comuni dell’empolese e del Mugello. Poi nel 2024 attenderà di ricevere ulteriori adesioni da parte degli altri Comuni. Prato al momento attenderà di valutare gli esiti della sperimentazione nei comuni più piccoli, per poi decidere il da farsi.

Stefano De Biase