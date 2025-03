Targa System: 150.000 veicoli controllati

La sicurezza stradale passa anche dal Targa system, il sistema per la rilevazione della corretta assicurazione e revisione dei veicoli. Il 2024 è stato un anno particolarmente attivo: aumenta il numero dei controlli effettuati 121 contro i 91 del 2023, con l’accertamento di 1046 violazioni su un totale di 148.402 mezzi passati sotto l’occhio del Targa system (erano stati 110.008 nel 2023). Sono 148 i veicoli privi di assicurazione sono (erano 117 nel 2023) di cui 51 contestati immediatamente su strada e 97 d’ufficio. Aumentano ancora anche le infrazioni legate alla mancata revisione degli autoveicoli: nel 2024 sono stati trovati 957 mezzi privi di revisione (nel 2023 furono 929) con 352 multe elevate direttamente e 605 d’ufficio. Sono, infine, 46 i veicoli sottoposti a fermi fiscali, trovati in circolazione.

Nel 2024 sono intervenute le modifiche contenute nel decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della sentenza della Corte di Cassazione che hanno limitato l’utilizzo dell’autovelox anche sulle strade montemurlesi. In attesa dei chiarimenti normativi, la polizia municipale nel 2024 ha effettuato 11 controlli contro i 35 del 2023, per un totale di 18 ore d’intervento. Sono 105 le violazioni accertate su 2781 veicoli controllati con una percentuale tra numero di veicoli controllati e violazioni accertate pari al 3,7%.

Infine gli accertamenti alcolemici per la verifica della guida in stato di ebrezza con l’etilometro hanno visto il controllo di 206 veicoli nel 2024 (erano stati 190 veicoli nel 2023) per 12 ore d’intervento: elevata una sola sanzione per guida in stato di ebrezza e nove per altre infrazioni al Codice della strada riscontrate nel corso degli accertamenti.