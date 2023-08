Tanto pressing C’è bisogno di velocità

Leonardo Biagiotti

Non è un’allucinazione dovuta al caldo record. Il ministero dell’ambiente ha finalmente concluso la procedura di Valutazione di impatto anbientale relativa al sottopasso del Soccorso dando parere favorevole. Un giudizio atteso da oltre due anni, un’enormità. Giustamente l’amministrazione esulta, avendo scommesso sul progetto fin dal 2014, ma le insidie della burocrazia non sono finite. Anas adesso deve sbrigarsi a mettere nero su bianco il progetto esecutivo e far partire la gara d’appalto, soltanto dopo si vedranno davvero le ruspe. L’appuntamento è per il prossimo anno. Ora l’obiettivo di Biffoni, che quasi certamente non vedrà da sindaco l’inizio dei lavori, è non abbassare l’intensità del pressing.