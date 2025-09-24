Tante occasioni nei supermercati

La grande distribuzione continua ad assumere e in Toscana si moltiplicano le occasioni per chi cerca lavoro. Lidl, che in Italia conta già 408 punti vendita, ha avviato una nuova campagna di selezioni con oltre cinquanta posizioni disponibili nella nostra regione. Le opportunità riguardano diversi profili: dagli addetti alle vendite, richiesti ad esempio a San Giuliano Terme e a Santa Croce sull’Arno, fino agli operatori di filiale part time a Massa e Poggibonsi. A Sinalunga è invece aperta la ricerca per un commesso specializzato. Tutte le candidature si raccolgono attraverso il portale ufficiale dell’azienda, lavoro.lidl.it.

Occasioni di impiego arrivano anche da Penny Italia, che ricerca personale in vari punti vendita toscani. A Borgo San Lorenzo si cercano macellai, mentre nei negozi di Firenze e Cecina sono disponibili tirocini per studenti e neolaureati. A Livorno è aperta invece la posizione di responsabile di punto vendita, ruolo per cui si richiede esperienza nella grande distribuzione o nel retail. Sempre Penny cerca inoltre un handling employee a Marciano, in provincia di Arezzo: la figura si occuperà di logistica, gestione giacenze, fatturazioni e controllo dei resi, con inserimento previsto a tempo determinato. Le candidature possono essere inviate tramite il sito penny.it.

Anche la catena Dpiù è alla ricerca di nuove risorse in Toscana. Sono cinque le posizioni aperte come referenti di filiale, da inserire nei punti vendita di Pisa, Prato, Castelfiorentino e San Vincenzo. Inoltre, per la nuova apertura a Castelnuovo Garfagnana, si selezionano addetti alle vendite. In questo caso il titolo di studio richiesto è la licenza media e le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2026 collegandosi al portale maxidi-selezione.activetrees.it.