Tante nozze medicee Nasce il wedding day

Nasce la "fiera del matrimonio". I professionisti e le aziende che operano nel settore possono presentare domanda entro il 17 marzo e dopo tale data ci sarà l’illustrazione della proposta. L’idea dell’amministrazione comunale di Carmignano è quella di allestire un wedding day dedicato a chiunque si riconosca nell’indotto "matrimoni" : dal catering ai fiori, passando dal trucco alla pettinatura fino alle scarpe e all’abito, senza tralasciare la stampa delle partecipazioni, le bomboniere, i servizi fotografici e video e dare quindi la possibilità ai professionisti del settore di farsi conoscere dal pubblico.

"I dati degli ultimi dieci anni – spiegano insieme il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e l’assessore al turismo Dario Di Giacomo – hanno rilevato come sempre più coppie scelgano le nostre colline per promettersi amore eterno, trasformando così i matrimoni in un vero e proprio fenomeno dal punto di vista turistico. Consci di ciò, abbiamo quindi investito molte risorse e idee nell’agevolare i futuri sposi a scegliere il territorio mediceo. Abbiamo organizzato al meglio l’accoglienza da parte degli ufficiali di stato civile, ormai esperti in ogni tipo di pratica anagrafica per ogni nazionalità; inoltre come amministrazione abbiamo convenzionato le strutture ricettive in modo che possano ospitare le cerimonie civili e abbiamo ristrutturato vari angoli del patrimonio comunale in modo che possano essere perfetti anche per chi si sposa".

In piazza del Comune per il wedding day saranno allestiti dei dehors dove gli specialisti dei matrimoni potranno presentare i propri servizi alle coppie che progettano di sposarsi. Le candidature, nel frattempo, devono essere inviate all’indirizzo mail: [email protected]

M. Serena Quercioli