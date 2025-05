Tante idee nei film della domenica

Oggi al Terminale le proposte sono due: Bird diretto da Andrea Arnold (alle 16.30 e 21.15) e Il quadro rubato di Pascal Bonitzer (alle 19).

Tre i film al cinema Eden: L’infinito, debutto alla regia di Umberto Contarello, sceneggiatore per Sorrentino (This Must Be The Place, La grande bellezza), che nel film interpreta se stesso (alle 16, 18.15 e 21); Francesca e Giovanni di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, sulla storia d’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone, con Ester Pantano e Primo Reggiani (alle 16, 18.15 e 21); Paternal Leave di Alissa Jung, con Juli Grabenhenrich e Luca Marinelli (alle 16, 18.15 e 21).

Al Cinema Pecci tre film: Reinas direttamente dal festival di Locarno, co-produzione tra Svizzera e Perù, i due paesi in cui ha vissuto la regista Klaudia Reynicke (alle 16.15); Sex – La trilogia delle relazioni del regista norvegese Dag Johan Haugeru (alle 18.20) e per la rassegna dedicata a David Lynch Cuore selvaggio con Nicolas Cage, Laura Dern e Willem Dafoe, Harry Dean Stanton e una spendida Isabella Rossellini (alle 21 v.o.).

Al Garibaldi tornano il nuovo film di Silvio Soldini Le assaggiatrici (foto), dal romanzo di successo di Rosella Pastorino, storia di un gruppo di ragazze "assunte" per assaggiare il cibo prima di Adolf Hitler che vive nel terrore di essere avvelenato (18.15) e il documentario San Damiano (domani 20.30).