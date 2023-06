Tante belle note in mezzo al verde I concerti al Giardino Buonamici

Tanti appuntamenti con la musica questa settimana nel verde del Giardino Buonamici, tutti a ingresso libero. Si parte questa sera alle 21.30 con il Festival Musicale Pratese organizzato dal Comitato cittadino con il concerto del Joyful Voices Gospel Choir. Domani sempre alle 21.30 nuova tappa della rassegna Buonamici Jazz, sul palco Camilla Battaglia, voce, e Simone Graziano al pianoforte. Nel concerto "Beloved songs" propongono una rilettura spontanea degli standards jazz tra suono e improvvisazione. "Abbiamo deciso di fare ciò che non suoniamo mai in pubblico ma che studiamo e amiamo da sempre, ovvero le canzoni – spiegano i due artisti –. Le facciamo a modo nostro mettendoci dentro tutto il bagaglio di esperienze maturate in questi anni che ci portano a rileggere le songs che amiamo in modo naturale e spontaneo, ponendo al primo posto l’attenzione per il suono e per l’improvvisazione. Cerchiamo di sognare suonando".

Giovedì sera è invece in programma un concerto omaggio a Fabrizio De Andrè a cura di Ensemble Terzo Tempo, con la partecipazione di Edoardo Michelozzi. Una serata tributo a uno dei cantautori più influenti e innovativi della canzone d’autore italiana, che ha rinnovato la musica leggera, rimanendo impresso nella memoria collettiva per i suoi racconti musicali. "Ho avuto sempre poche idee, in compenso ben fisse" diceva Faber, mettendo sempre l’uomo e le sue debolezze al centro della sua poetica. Sul palco del Giardino Buonamici saliranno Massimo Barsotti, Fausto Antonini, Francesco Baglioni, Giulio Barsotti, Giovanni Baglioni, Vittorio Barsotti, Luciano Fiorello, Stefano Pratesi.

Per Buonamici Jazz il prossimo concerto sarà mercoledì 19 luglio con OcusPocus Trio. Il Vibrafono e la voce di Giacomo Riggi, l’organo e la voce di PeeWee Durante e la chitarra di Gabrio Baldacci si fondono e creano sonorità che spaziano dal soul di Ray Charles al liricismo dei Radiohead passando per la musica di Pino Daniele e Egberto Gismonti. Un repertorio fatto di musica stilisticamente molto distante coesiste sul palco grazie agli arrangiamenti originali di questo eclettico trio