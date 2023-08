Tangenziale e via Riva È un’estate di cantieri

Il Comune di Montemurlo non chiude per ferie ma approfitta del mese d’agosto, quando la maggior parte delle aziende chiude e il traffico veicolare è meno intenso, per svolgere importanti lavori sulla rete stradale, che in altri periodi dell’anno avrebbero causato inevitabili disagi sulla circolazione. A Bagnolo inizieranno il 10 agosto i lavori di manutenzione alla rotatoria tra la via Berlinguer e l’intersezione con la via Giuseppe Di Vittorio nei pressi della zona commerciale. Il Comune interverrà per ripristinare la caditoia centrale e consentire così un miglior deflusso delle acque piovane. Per permettere lo svolgimento dei lavori sarà chiusa la corsia interna della rotatoria, cioè quella a ridosso la corona centrale. In via Labriola, invece, sono stati completati in questi giorni i lavori di manutenzione tramite il rifacimento della segnaletica orizzontale nel tratto d via Montalese al confine con il Comune di Prato. Da domani a venerdì 11 agosto in via Riva, nel tratto compreso tra via Paolo Borsellino e via Pio La Torre, sarà allestito un cantiere con restringimento di carreggiata, regolato da un impianto semaforico, per il ripristino del parapetto in legno lungo il torrente Bagnolo. Infine a partire dal 21 agosto in via Erbosa a Montemurlo sarà rifatto un tratto di asfalto e il marciapiede pubblico.

"Il Comune di Montemurlo ogni anno programma gli interventi di manutenzione stradale durante il periodo estivo - spiega il sindaco Simone Calamai – Durante il mese di agosto, quando il traffico veicolare è meno intenso per la chiusura di numerose aziende ed uffici, approfittiamo per svolgere lavori in punti sensibili per la circolazione come la rotatoria di via Berlinguer a Bagnolo. Un investimento costante in sicurezza e decoro per avere una città sempre in ordine". Infine, il risanamento del manto stradale con l’utilizzo del termo container per l’asfalto a caldo andrà avanti per tutto il mese di agosto in varie zone della città e saranno realizzati vari interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.