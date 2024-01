"Tagli dei sanitari, serve più chiarezza dall’Asl"

L’Anaao Toscana, l’Associazione nazionale assistenti e aiuti ospedalieri, non ci sta alle ultime notizie sul fronte sanitario provenienti dalla Regione e chiede chiarimenti circa le previste riduzioni di personale sanitario annunciate nelle aziende. "Considerato che i medici e i dirigenti sanitari toscani sono tra i peggio pagati in Italia, come dipendenti tra i più colpiti dai recenti aumenti delle tasse regionali, in molti prossimi alla pensione e che i giovani laureati lasciano deserti circa il 40% dei posti nelle specializzazioni delle università Toscane, tra fughe previste e carenze annunciate, pensiamo che la Regione non avrà problemi a raggiungere tale obiettivo. Sarebbe interessante poi sapere in quali attività e in base a quali criteri saranno effettuati i tagli nelle varie aziende". Prendendo spunto dalle visite compiute da Giani nei vari ospedali della regione "siamo molto curiosi di sapere, considerata l’obsolescenza di gran parte delle strutture e degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, quali siano le azioni concrete che verranno messe in atto per ridurre gli sprechi energetici, a parte l’ennesima nomina degli "energy manager".