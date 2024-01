Morì dopo aver preso la tachipirina: medico e infermiera a processo

Prato, 26 gennaio 2024 – Sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. Si tratta di un medico e una infermiera di una Rsa accusati di aver somministrato una tachipirina a una anziana ricoverata che era allergica al principio attivo (il paracetamolo) di quel medicinale.

Ieri, dopo due richieste di archiviazione da parte della Procura, il gup Leonardo Chesi ha disposto il processo per i sanitari. L’anziana, 78 anni, è morta in ospedale il 6 luglio 2021 e i familiari sporsero subito denuncia. Per ben due volte la Procura ha chiesto l’archiviazione non rinvenendo, sulla base della perizia tecnica, nessun collegamento fra la somministrazione del farmaco e il decesso. La conclusione della Procura ha trovato, però, la dura opposizione delle parti offese, assistite dall’avvocato Simone Calzolai, che non ritenevano giusta l’archiviazione.

L’opposizione è stata accolta un anno fa da un altro giudice, Malerba, che rinviò gli atti in Procura disponendo di riformulare il capo di imputazione nei confronti del medico che prescrisse il paracetamolo e dell’infermiera che fisicamente somministrò il medicinale alla paziente. Secondo quanto ricostruito, il calvario dell’anziana, affetta da svariate patologie, ha inizio nel maggio del 2021 quando fu ricoverata per una polmonite.

La paziente restò in ospedale fino al 23 giugno, giorno in cui fu trasferita in una struttura socio-sanitaria dove avrebbe dovuto continuare la terapia antibiotica. Il giorno successivo, però, il medico di turno della rsa le prescrisse una tachipirina che fu somministrata dall’infermiera nonostante nella cartella clinica fosse stato scritto che era allergica al paracetamolo. Da quel momento le condizioni della paziente cominciarono a peggiorare finché il 2 luglio fu portata nuovamente al pronto soccorso. Quattro giorni dopo morì.

I medici dell’ospedale avevano notato come la signora avesse un’eruzione cutanea su gran parte del corpo sospettando una "sindrome di Lyell". Le conclusioni del perito della Procura però non indicavano nella sindrome la causa del decesso che, invece, fu attribuito alle condizioni generali di salute della paziente.

Il gup, un anno fa, ha ritenuto che nella perizia tecnica fossero presenti svariate contraddizioni, prima fra tutte il fatto che il perito non avesse indicato quale fra le patologie pregresse avesse causato la morte della pensionata le cui condizioni di salute erano comunque "stazionarie" prima di assumere la tachipirina. In quest’anno, la Procura (il fascicolo era seguito dal pm Vincenzo Nitti) ha riformulato l’imputazione e ieri – grazie all’insistenza delle parti civili – il gup ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo comincerà a maggio.

Laura Natoli