T-red e multe, Stanasel accusa:: "Il Pd incassa 6 milioni di euro. Strade ko e pratesi spremuti"

La denuncia dell’"ennesima dimostrazione di una politica miope e punitiva portata avanti dall’amministrazione Pd" è ferma. E proviene da Claudiu Stanasel, capogruppo della Lega e vice presidente del consiglio comunale. L’oggetto del j’accuse? T-red e multe: secondo l’esponente del Carroccio "il Pd incassa 6 milioni di euro spremendo i pratesi, ma le nostre strade restano in condizioni vergognose". Stanasel a supporto di quanto detto sopra evidendzia l’incasso nel 2023 del comune di olte 6 milioni dalle multe per violazioni del codice della strada. "dimostrando ancora una volta che l’obiettivo primario di questa giunta è fare cassa, non garantire la sicurezza stradale né migliorare le condizioni delle nostre infrastrutture".

Nel merito: "Abbiamo più volte proposto l’abolizione dei T-red, che si sono rivelati inutili e dannosi. È una situazione intollerabile - accusa il leghista - che i T-red, installati agli incroci cittadini, siano diventati un’arma per colpire indiscriminatamente i pratesi, con oltre 1.400 multe solo nel 2023. Questi dispositivi, insieme alle sanzioni per il superamento della linea bianca, stanno spremendo gli automobilisti, senza portare alcun reale beneficio alla sicurezza delle nostre strade".

La linea della Lega, insomma, è quella di ritenere l’amministrazione in carica una sorta di “multificio“ più attento "alle casse comunali, mentre le strade della città continuano a dteriorarsi" perché prive "dei necessari interventi di manutenzione. Il focus di Stanasel poi si sposta direttamente sulla giunta: "È vergognoso - conclude - che dall’insediamento non si veda alcun cambiamento concreto, promesso però dal sindaco Bugetti in campagna elettorale. Ad oggi, solo totale immobilismo".

F.I.