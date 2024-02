Sversamento di olio. La ripulitura costa 11mila euro al Comune

Uno sversamento abusivo nei fiumi o torrenti può costare oltre 10mila euro alle casse comunali per le operazioni di aspirazione. Il 19 novembre scorso fu segnalato, di prima mattina, a Poggio a Caiano, uno sversamento di liquido oleoso nel fosso Collecchio, a 200 metri dall’immissione nel torrente Ombrone. I tecnici di Arpat verificarono poi la presenza di liquido oleoso riconducibile a idrocarburi (olio combustibile) e risalirono sino al depuratore di via Brunelleschi a Quarrata per individuare la fonte.

Il Comune di Poggio si attivò il giorno stesso per ripristinare le condizioni di sicurezza a salvaguardia dell’igiene pubblica e dell’ambiente, contattando la ditta Ecogest srl di Prato, specializzata nelle bonifiche ambientali. L’obiettivo doveva essere quello di intervenire subito per rimuovere le fonti inquinanti ed evitare la diffusione dei contaminanti. La ditta fece un intervento in emergenza con barriere assorbenti, auto spurgo per l’aspirazione dei liquidi e la spesa complessiva è stata di ben 11mila euro. A distanza di mesi, nonostante le indagini, l’autore dello sversamento non è ancora stato individuato.