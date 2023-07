Svelati i temi per il San Michele Ecco le scelte dei quattro rioni

I rioni sono pronti per le rappresentazioni del teatro in strada. Sono stati presentati i temi del San Michele 2023 che si svolgerà venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Nuovo presidente del Comitato per la Festa di San Michele è Mauro Lassi. "Tra i sospiri degli alberi" è il tema del Rione Bianco, "Al di là del bene e del male 2" quello del Rione Giallo, "Cogito et Volo, ergo libero sum" per il Rione Verde e "Inferno o Paradiso" per il Rione Celeste. A seguire ci sarà come sempre il Palio dei Ciuchi.

"I temi – spiega il neopresidente Lassi – sono stati tutti accettati dal responsabile Stefano Fatighenti, con un’unica raccomandazione: ovvero che fossero attinenti a Carmignano e al suo territorio e così è stato. Per Carmignano il San Michele è la festa, il momento più importante e viene sentita e vissuta dai cittadini come qualcosa di unico e raro. Tutto ciò sprigiona un’energia che ho recepito e per questo ho accettato questo ruolo". Si conferma per questa edizione la possibilità di acquistare sia il biglietto singolo sia l’abbonamento per le tre giornate di teatro in strada e la prevendita inizierà a settembre. I rioni già da mesi lavorano all’allestimento delle sfilate con la creazione dei costumi e dei carri che attraverseranno tutto il centro storico raccontando, in modo teatrale, una storia carmignanese. Una giuria attribuirà a ciascuna sfilata un punteggio e la domenica pomeriggio si conoscerà il vincitore.

Il San Michele rappresenta anche un punto di congiunzione tra generazioni differenti: "Possiamo trovare tra i molti partecipanti alla vita dei Rioni sia giovanissimi sia persone con una lunga esperienza – conclude Lassi – tutti unitI dalla passione per proprio rione". Presente alla serata dedicata ai temi dei rioni anche il sindaco Edoardo Prestanti in quanto il Comune collabora all’organizzazione della festa.

M. Serena Quercioli