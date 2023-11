Svago, cibo e giochi. Così la Vallata riparte

La Valbisenzio prova a ripartire con svago, buon cibo e giochi dopo il buio del nubifragio che l’ha colpita lo scorso 2 novembre. Sabato prossimo alle 9.30 si terrà nell’alta valle un appuntamento che vale triplo con stortellata culturale, laboratorio di pasta fresca a Casa Le Bandite e trekking leggero alla scoperta della Pieve di Sant’Ippolito di Vernio. Informazioni e prenotazioni: agenzia Sotto la Palma 0574 442265. Sempre sabato 25 novembre alle 18, si potrà partecipare a un aperitivo in "Dolce Compagnia" con i mieli dell’azienda agricola Foraceca al bar Sport a Mercatale di Vernio. Per informazioni e prenotazioni: 333 2668762. Domenica prossima alle 16, sarà la volta di "Tante storie nel Bosco", uno spettacolo per bambini e famiglie – sul palco il cantastorie Alessandro Gigli della compagnia Terzo Studio con le più belle fiabe ambientate nel bosco – al circolo Arci "I Partigiani" di Sant’Ippolito di Vernio in collaborazione con la biblioteca popolare Petrarca.

Da segnare sull’agenda di ogni famiglia è anche l’appuntamento di domenica 3 dicembre, alle 15, con il "Laboratorio di Lego History" che si intitola "Dall’8 settembre 1943 alla Liberazione in Val di Bisenzio" nella sala polivalente Baldini di Vaiano. Il laboratorio per adulti e bambini dai 6 anni prevede con racconto storico di introduzione.

Il numero massimo di partecipanti sarà 30. A conclusione merenda con le ciambelline della Sartoria Auser Vaiano. Le prenotazioni saano aperte su Visit Valbisenzio.it da giovedì 23 novembre. "Mattoncini di resistenza" è un progetto della Fondazione Cdse con la collaborazione dei Comuni della Val di Bisenzio e degli storici dell’Italian Brick History, con il contributo della Regione Toscana.