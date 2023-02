Superbonus, stop inatteso "Migliaia di posti a rischio"

Abolita la cessione dei crediti per il superbonus. "Un vero e proprio problema sociale". Così Stefano Crestini, presidente provinciale e nazionale di Confartigianato costruzioni, definisce le conseguenze della bozza di decreto varato dal governo.

"Le imprese che, anche secondo le ultime disposizioni della legge di bilancio, si stavano attrezzando e qualificando, si trovano improvvisamente a dover rivedere i propri piani", aggiunge Crestini. "Il danno economico è forte e con ogni probabilità porterà a numerosi licenziamenti o addirittura a chiusure di aziende. Un colpo molto duro che mette fortemente a rischio lo stato di salute di un settore, l’edilizia, chiamato a far fronte agli impegni previsti dal Pnrr". E i problemi sono anche per chi ha già iniziato i lavori: "Penso a quelli che non avevano chiesto sconto in fattura ma che magari cedevano direttamente il credito alla banca, e non potendolo più fare, rischiano di non poter nemmeno finire i lavori", aggiunge Crestini. Sono migliaia le imprese del comparto costruzioni tra Prato e Pistoia disposte a scendere sulle barricate contro l’ultima bozza di decreto sul superbonus, annunciata dal ministro Giorgetti, che intende bloccare il sistema dello sconto in fattura e l’acquisto di crediti. "Questa follia non è accettabile perché darebbe il colpo di grazia ad un intero comparto, facendo fallire 40.000 imprese edili a livello nazionale, colpendo anche migliaia di aziende sul nostro territorio, altrettanti cittadini che si sono orientati sull’efficientamento edilizio, e mettendo sulla strada decine di migliaia di occupati". Ad affermarlo, è il presidente di Cna Costruzioni Toscana Centro, Riccardo Castellucci che precisa "quanto avvenuto è inimmaginabile, frutto di una politica scellerata che danneggia volutamente tutte le imprese che hanno lavorato in osservanza di una legge dello Stato, il superbonus, applicando lo sconto in fattura, mettendosi in gioco con investimenti e assunzioni".

Il problema riguarda aziende e cittadini: "Siamo di fronte al rischio concreto di una vera e propria debacle economica che si trasformerà in emergenza sociale - aggiunge Castellucci -. Da lunedì il nostro livello nazionale si siederà al tavolo di confronto con il governo per cercare di sbrogliare questa assurda matassa e trovare una soluzione strutturale, ma anche le Cna territoriali stanno già pensando ad azioni forti di protesta". Parla di "governo completamente scollegato dalla realtà, incapace di vedere ciò che accade nella quotidianità delle persone e delle imprese", Marco Furfaro, deputato Pd.