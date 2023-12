Superbonus, incognita proroga : "Migliaia di cantieri sono a rischio"

"Prorogare il Superbonus per portare a termine i lavori già avviati e trovare una soluzione immediata per sbloccare i crediti incagliati. In mancanza di queste due risposte da parte del governo, diverse migliaia di cantieri sul nostro territorio, rischiano di non sopravvivere, lasciando senza lavoro un numero impressionante di dipendenti. Rinnoviamo quindi l’appello ai parlamentari eletti nella nostra area, chiedendo uno sforzo ora".

E’ l’ultimo e forte appello ai parlamentari dell’area di Prato e Pistoia lanciato dal presidente di Cna Costruzioni Toscana Centro, Riccardo Castellucci - per spingere il parlamento a non scaricare le inefficienze e l’instabilità delle normative sul sistema delle imprese e su migliaia di famiglie coinvolte.

Stando alle ultime notizie, precisa Castellucci "la manovra di Bilancio ha avuto il primo via liera della Commissione Bilancio e non contiene la proroga agli interventi del Superbonus. In contemporanea si ventila un intervento ad hoc all’interno del Milleproroghe sul quale non siamo affatto fiduciosi. Restiamo quindi profondamente delusi dall’assenza di risposte. Senza una proroga limitata nel tempo e circoscritta ai condomini che stanno ultimando i lavori, migliaia di cantieri non potranno completare gli interventi, con pesantissimi effetti sulle imprese e sulle famiglie e con la prospettiva di migliaia di contenziosi legali, visto che sia le imprese che i committenti non saranno certo in grado di sostenere il peso di enormi costi aggiuntivi per l’ultimazione dei lavori".

A questo si aggiunge l’emergenza dei crediti incagliati, che mette a rischio "la sopravvivenza della filiera delle costruzioni - aggiunge il presidente -. Molte aziende hanno i cassetti fiscali pieni e hanno dovuto interrompere i lavori e migliaia di condomini hanno i ponteggi montati e non sanno quando potranno vedere conclusi i lavori. E’ assurdo assistere ad una simile gestione politica del Superbonus, in pieno contrasto con quanto ci chiede l’Europa a suon di direttive che obbligano ogni Paese ad andare verso la riqualificazione energetica, il green e il contenimento dei consumi".