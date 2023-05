Supera il limite di un kmh "Una beffa"

Multato dall’autovelox perché andava a un chilometro orario oltre al limite consentito dalla legge. Una "beffa" che, purtroppo, è toccata a molti automobilisti che negli ultimi tempi si sono recati a Firenze dove gli autovelox non "perdonano" tanto da costare al capoluogo toscano l’appellativo di "città delle multe". Questa volta a farne le spese è stato un pratese, Alberto Bellandi, che ha ricevuto una multa per eccesso di velocità perché guidava a 56 kmh su viale Undici Agosto a Firenze. Su quel tratto di strada il limite previsto è di 50 ma c’è sempre un comporto di 5 kmh, quindi la multa scatta dopo il 55 kmh. E Bellandi transitava a 56. Altro che beffa. "Stavo andando a Careggi per una visita medica – spiega Bellandi – Venire multato per un chilometro orario sopra il limite è davvero una presa di giro. Capisco fare cassa, ma così mi pare eccessivo. L’amarezza è tanta e sa più di una beffa che di una punizione. E’ una cosa che disorienta e avvilisce". Il costo della multa è di 45,45 euro, ridotta di un terzo (circa 32) se pagata entro cinque giorni dal ricevimento del verbale. Non è una questione di soldi, ma di delusione.