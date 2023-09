Suona la carica per 36.000 alunni L’anno parte con l’incognita bidelli

Da venerdì circa 36.000 studenti pratesi siederanno sui banchi di scuola. Dalle materne alle superiori si torna in classe. Se quest’anno le nomine dei docenti sono andate lisce non è lo stesso per il personale ata. Le ultime assegnazioni (solo

66 lavoratori) dell’Ufficio scolastico regionale non hanno soddisfatto le esigenze delle scuole pratesi. La prima battaglia sarà proprio sul personale ata: i numeri assegnati finora non sono sufficienti per il fabbisogno della città. "Le scuole superiori, ma anche gli istituti comprensivi hanno necessità

di più personale – spiega Mario Battiato il presidente di Rispo, la rete delle scuola –. Le segreterie sono in affanno

e anche l’assistenza ai piani, purtroppo i contingenti vengono affidati sulla base delle iscrizioni e non tengono presente del numero di plessi da gestire: Prato ha una situazione singolare con tante succursali che ovviamente hanno necessità di più personale per essere aperte, chiuse e igienizzate".