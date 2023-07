Suona la campana Nuovi presidenti per Rotary e Lions Ecco la "mappa"

Con il tradizionale "passaggio della campana", cambio di presidenza alla guida dei club service cittadini per l’anno sociale 2023-2024. Il Rotary Prato ha scelto villa il Mulinaccio a Vaiano per la cerimonia d’insediamento. Dopo Giuseppe Gori, il nuovo presidente è Leonardo Farsetti che ha tracciato i temi che segneranno il suo incarico: la città, i giovani, la cultura e l’ambiente. E per questo mese sono già in programma gli incontri riservati ai soci. Il primo appuntamento è con l’assessore alla cultura del Comune di Prato, Simone Mangani. A seguire per la campagna "Colore carne" di Bold stories, ospiti le coufonder Giuditta Rossi e Cristina Maurelli. In calendario anche gli incontri con il presidente dei giovani di Confindustria Toscana Stefano Luccisano e con l’associazione Pamat sul cyberbullismo.

Cambio di presidenza da Carlo Baldi a Marco Giusti per il Rotary club Filippo Lippi riunito al Cupolino degli Ori. Primi appuntamenti per i soci con Massimo Capaccioli, astrofisico di fama internazionale; con l’endocrinologo ed esperto di neuroscienze Tullio Barni e un "insolito" incontro tra Saverio Bocini, dottorando in fisica a Parigi-Saclay e il maestro di violino Alberto Bologni.

Dopo la presidenza di Lucia Pierazzoli sarà Lucia Livatino a guidare il Lions Castello dell’Imperatore: ha già ricoperto lo stesso ruolo nell’annata 1998-1999 ed è stata già governatore Lions. Il club ha donato al museo del Tessuto quattro chimoni dei primi anni Cinquanta che andranno ad arricchire la mostra "Kimono - riflessi d’arte fra Giappone e occidente".

Durante la serata svoltasi nella corte del museo è stata assegnata l’onorificenza "Melvin Jones Fellow" della Fondazione Lions al presidente dell’Ordine dei medici, Guido Moradei e al presidente dell’Ordine degli infermieri, Gabriele Panci per il loro impegno durante la pandemia covid.

Per il Lions host, a villa Rospigliosi, Giuseppe Mattera ha passato il testimone ad Anna Rita Santoro. Ospite Zia Caterina che ha testimoniato la sua esperienza e raccontato i suoi ultimi progetti. Nella cornice della tenuta di Bagnolo del marchese Giuseppe Pancrazi passaggio della campana per il Lions Malaparte.

Dopo il presidente Paolo Scannerini è ora il turno di Riccardo Luccatelli. Per il Leo Montemurlo, infine, passaggio di presidenza da Lavinia Massi a Leonardo Colzi.

Marilena Chiti