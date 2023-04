"Suolo pubblico gratis, ossigeno per il commercio"

"Bene, bravo Comune di Montemurlo, per i nostri pubblici esercizi una boccata di ossigeno". Così Silvia Caniglia, presidente di Confesercenti Montemurlo sulla decisione del Comune di confermare l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico per bar, ristoranti, pasticcerie e in generale per tutti gli esercizi di somministrazione del territorio. "Apprezziamo la misura del Comune che darà sicuramente manforte agli operatori della ristorazione che possono usufruire di dehor e tavolini gratuitamente anche per tutto il 2023".

Da parte sua, Ludovica Rosati, coordinatrice sindacale di Confesercenti Prato, ha sottolineato: "Il dialogo con Montemurlo in questi anni è stato positivo e quasi quotidiano, trovando nel Comune sempre comprensione dei problemi e volontà comune di intervenire per risolverli". La presidente Silvia Caniglia, pertanto conclude: "La scelta del comune di Montemurlo dimostra che se esiste la volontà politica si possono adottare interventi incentivanti".